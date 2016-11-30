Кабмин сделал шаг для реформы здравоохранения

Кабинет министров на заседании в среду утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения, предложенную МОЗом.

Кабмин одобрил ряд проектов нормативных актов, передает Интерфакс-Украина.

Среди них: изменения в положение о государственном реестре лекарственных средств, изменения в порядок составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений и решение о распределении резерва средств медицинской субвенции из госбюджета местным бюджетам в 2016 году.

"Не секрет, что система здравоохранения находится в коматозном состоянии. Последние попытки ее реформировать – это был шаг к уничтожению системы здравоохранения. Сегодня реформа здравоохранения – приоритет", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

Гройсман подчеркнул, что реформу нужно проводить совместно с парламентом и органами местного самоуправления.