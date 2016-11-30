Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони України допускає ракетний удар Росії, Пєсков розвів руками

Середа, 30 листопада 2016, 12:02
Міноборони України допускає ракетний удар Росії, Пєсков розвів руками

Міністерство оборони допускає можливість нанесення ракетного удару Росією в разі проведення Україною ракетних стрільб над Чорним морем 1-2 грудня.

Про це журналістам заявив заступник міністра оборони Олександр Дублян, повідомляють "Українські новини".

Він підкреслив, що на цей момент володіє інформацією тільки щодо направлення ноти Росією військовому аташе України в зв'язку із запланованими ракетними стрільбами.

"Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми будемо мати вже офіційну інформацію", – сказав заступник міністра.

Дублян допускає, що Росія може реалізувати свої погрози і не допустить українських стрільб над Чорним морем.

"Виходячи з їхніх дій за ці роки, від них (Росії) можна очікувати багато чого поганого і негативного", – відповів він про загрозу Росії завдати ракетного удару по українських пускових установках.

Заступник міністра підкреслив, що Україна запланувала стрільби відповідно до всіх міжнародних норм.

"Дати проведення стрільби визначені 1 і 2 грудня. Повторюю, ми не порушуємо жодної міжнародної норми і в тому числі при проведенні даних стрільб", – заявив він.

При цьому Дублян відмовився відповісти, чи скасує Україна стрільби в зв'язку з погрозами Росії.

У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання, чи доручав президент РФ Володимир Путін Міноборони РФ підготувати військову відповідь на можливі пуски ракет Україною.

"Не можу відповісти на ваше запитання. Я, чесно кажучи, вперше про це чую, мені потрібно уточнити", – цитує Пєскова ТАСС.

При цьому він додав: "У Кремлі не хотіли б допускати будь-яких дій України в порушенні міжнародного права і які могли б спричинити створення небезпечних умов для міжнародних перельотів над територією Росії або прилеглих районів", - повідомляє російський "Інтерфакс".

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, що Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: