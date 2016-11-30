Хворих на грип і ГРВІ стало більше, у 3 областях епідемія

З 21 по 27 листопада показник захворюваності на грип та ГРВІ сумарно зріс на 13,3% порівняно з попереднім тижнем.

Такі дані Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій при центрі з контролю та моніторингу захворювань повідомляє МОЗ.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіла 193 261 особа, з них 69% – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 453,8 на 100 тисяч населення, що на 13,3 % перевищує показники за минулий тиждень.

Найвищу захворюваність зареєстровано в Київській області, а найменшу – у Тернопільській.

За минулий тиждень Дніпропетровська, Луганська та Харківська області переступили епідемічні пороги.

Збільшення приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей до 17 років (на 14,8 % проти 3,7 % серед дорослих) вплинуло на загальну картину по Україні, констатують експерти.

На 16,1% зросла кількість госпіталізованих серед тих, хто звернувся по меддопомогу.

Летальних випадків від грипу впродовж тижня не зареєстровано.

Імунофлюоресцентна мікроскопія підтвердила діагноз "грип" у 27,3% випадків із 377 досліджених випадків. У структурі виявлених респіраторних вірусів цим методом домінує парагрип.

З початку епідемічного сезону фахівці МОЗ дослідили методом полімеразної ланцюгової реакції 240 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, у 13,8 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

У нинішньому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 73 %, констатує Мінздоров'я.

За звітний тиждень РНК вірусів грипу типу А виявлено у пацієнтів у Дніпропетровській, Сумській, Тернопільській та Харківській областях.