Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больных гриппом и ОРВИ стало больше, в 3 областях эпидемия

Среда, 30 ноября 2016, 12:42

С 21 по 27 ноября показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ суммарно вырос на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Такие данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при центре по контролю и мониторингу заболеваний сообщает МОЗ.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 193 261 человек, из них 69% – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 453,8 на 100 тысяч населения, что на 13,3 % превышает показатели за прошлую неделю.

Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Киевской области, а самая низкая – в Тернопольской.

За прошлую неделю Днепропетровская, Луганская и Харьковская области переступили эпидемические пороги.

Увеличение прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет (на 14,8 % против 3,7 % среди взрослых) повлияло на общую картину по Украине, констатируют эксперты.

На 16,1% выросло количество госпитализированных сред тех, кто обратился за медпомощью.

Летальных случаев от гриппа в течение недели не зарегистрировано.

Имунофлюоресцентная микроскопия подтвердила диагноз "грипп" в 27,3% случаев из 377 исследованных случаев. В структуре обнаруженных респираторных вирусов этим методом доминирует парагрипп.

С начала эпидемического сезона специалисты МОЗ исследовали методом полимеразной цепной реакции 240 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 13,8% определены РНК вирусов гриппа типа А.

В нынешнем эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, который определен в 73% случаев, констатирует Минздрав.

За отчетную неделю РНК вирусов гриппа типа А обнаружены у пациентов в Днепропетровской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях.

Темы: здоровьеМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
здоровье
Что будет с человеком, которого ударила молния – объясняют ученые
Опасные комнатные растения: что скрывают яркие лепестки и мелкие иглы
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: