Трамп заявил, что уйдет из бизнеса

15 декабря избранный президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой заявит о прекращении ведения бизнеса.

Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке вместе с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью, чтобы сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать ее снова великой!" – написал он.

Трамп сообщил, что соответствующие документы уже готовятся.

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task!