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Трамп заявил, что уйдет из бизнеса

Среда, 30 ноября 2016, 13:28

15 декабря избранный президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой заявит о прекращении ведения бизнеса.

Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке вместе с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью, чтобы сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать ее снова великой!" – написал он.

Трамп сообщил, что соответствующие документы уже готовятся.

"Президентство – значительно более важная задача!" – добавил он.

Как известно, Трамп вступит в должность 20 января.

Олег Шанковский, УП

Темы: ТрампСША
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