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"Із ним німців зустрічали": Депутат "накинувся" на український прапор - ЗМІ

Середа, 30 листопада 2016, 13:58

Генпрокуратура вручила депутату Миколаївської обласної ради Миколі Скорому повістку про виклик на допит з приводу його негативних висловлювань стосовно прапора.

Про це йдеться у повідомленні Миколаївської прокуратури.                        

Скорого викликають на допит в СБУ 2 грудня. 

Раніше, як повідомляє місцеве видання "Никвести", під час засідання постійної депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села Скорий образив державні символи України, назвавши прапор країни "бандерівським".

"Коли я дивлюся на той бандерівський прапор, я його не рву, але ви мене повинні зрозуміти. То стріляли вони там, потім патріоти ці стояли, теж трималися за серце, а потім руку до сонця, ви знаєте цей жест. Не чіпайте мене. Ви хочете, щоб у вас був цей прапор - хай буде. Німців з цим прапором у Львові зустрічали. Я комуніст, у мене є своя партія і свої прапори. Я не чіпаю ваш прапор і гімн, якщо вам подобається - я не заперечую. Це ваш прапор. Це моя думка. Під ним німців у Львові зустрічали", - сказав він.

Зазначимо, що з відео не зрозуміло, чи говорив Скорий про синьо-жовтий прапор, чи червоно-чорний прапор.

В обласній прокуратурі Українській правді повідомили, що з'ясовувати, який прапор Скорий мав на увазі будуть під час допиту.  

Теми: МиколаївГенпрокуратура
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