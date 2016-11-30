"Под ним немцев встречали": Депутат "набросился" на украинский флаг - СМИ

Генпрокуратура вручила депутату Николаевского областного совета Николаю Скорому повестку о вызове на допрос по поводу его негативных высказываний относительно флага.



Об этом говорится в сообщении Николаевской прокуратуры.



Скорого вызывают на допрос в СБУ 2 декабря.



Ранее, как сообщает местное издание "НикВести", во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Скорый оскорбил государственный символы Украины, назвав флаг страны "бандеровским".



"Когда я смотрю на тот бандеровский флаг, я его не рву, но вы меня должны понять. То стреляли они там, потом патриоты эти стояли, тоже держались за сердце, а потом руку к солнцу, вы знаете этот жест. Не трогайте меня. Вы хотите, чтоб у вас был этот флаг – пусть будет. Немцев с этим флагом во Львове встречали. Я коммунист, у меня есть своя партия и свои флаги. Я не трогаю ваш флаг и гимн, если вам нравится – я не возражаю. Это ваш флаг. Это мое мнение. Под ним немцев во Львове встречали", - сказал он.



Отметим, что с видео не понятно, говорил Скорый о сине-желтый флаг, или красно-черный флаг.

В областной прокуратуре Украинской правде сообщили, что выяснять, какой флаг Скорый имел ввиду будут во время допроса.