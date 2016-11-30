Менеджер Мартиненка оновить зв’язок у Раді – тендер розіграв зі "своїми"

Управління справами Верховної Ради замовило ТОВ "Корпоративні телекомунікації" модернізацію відомчої автоматичної телефонної станції за 22,72 млн грн.

Відповідну угоду уклали 28 листопада за результатами тендера, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему Prozorro.

До 20 грудня мають модернізувати відомчу АТС "Меридіан-1" в адмінбудинку по вулиці Садова, 3а.

Комплект модернізації на базі цифрової комунікаційної системи Avaya CS1000E на 2128 абонентських портів замовили за 15,91 млн грн. Мережеві комутатори Smart Cisco SF200-48P (SLM248PT-G5) і Smart Cisco SG200-26P (SLM2024PT-EU) коштують до 10% дорожче, ніж в Інтернет-магазинах.

Ціна договору лише на 1% нижча за очікувану вартість закупівлі в 22,96 млн грн.

Засновником і директором "Корпоративних телекомунікацій" є Леонід Марчук із Відня (Австрія).

До травня 2015 року він володів австрійською компанією "System Actives GmbH". Згодом вона змінила назву на "Antra GmbH" і уклала угоду з ПАТ "Одеський припортовий завод" про давальницьку схему постачання природного газу в обмін на карбамід, за фактом якої було відкрито кримінальне провадження.

Через Марчука фірму "Antra GmbH" пов’язують із екс-нардепом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком, який раніше очолював парламентський комітет з ПЕК, однак торік склав мандат через підозри у корупції.

Усього з 2009 році "Корпоративні телекомунікації" виграли тендерів на 106,34 млн грн., з яких 24,34 млн грн. – у нинішнього замовника.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ "ТК Контакт" Віталія та Ілони Собко. Остання відома як бухгалтер фірми "Корпоративні телекомунікації".

Із 2012 року фірма "ТК Контакт" отримала держпідрядів на 5,27 млн грн., з яких 663 тис грн. – в управління справами Верховної Ради.