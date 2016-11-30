Менеджер Мартыненко обновит связь в Раде – тендер разыграл со "своими"

Управление делами Верховной Рады заказало ООО "Корпоративная телекоммуникация" модернизацию ведомственной автоматической телефонной станции за 22,72 млн грн.

Соответствующее соглашение заключили 28 ноября по результатам тендера, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему Prozorro.

До 20 декабря должны модернизировать ведомственную АТС "Меридиан-1" в админздании по улице Садовая, 3а.

Комплект модернизации на базе цифровой коммуникационной системы Avaya CS1000E на 2128 абонентских портов заказали за 15,91 млн грн.. Сетевые коммутаторы Smart Cisco SF200-48P (SLM248PT-G5) и Smart Cisco SG200-26P (SLM2024PT-EU) стоят до 10% дороже, чем в интернет-магазинах.

Цена договора лишь на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 22,96 млн грн.

Основателем и директором "Корпоративных телекоммуникаций" является Леонид Марчук из Вены (Австрия).

До мая 2015 года он владел австрийской компанией "System Actives Gmbh". Позже она изменила название на "Antra Gmbh" и заключила соглашение с ПАО "Одесский припортовый завод" о давальческой схеме поставок природного газа в обмен на карбамид, по факту которой было открыто уголовное производство.

Из-за Марчука фирму "Antra Gmbh" связывают с экс-нардепом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко, который ранее возглавлял парламентский комитет по ТЭК, но в прошлом году сдал мандат из-за подозрений в коррупции.

Всего с 2009 года "Корпоративные телекоммуникации" выиграли тендеров на 106,34 млн грн., из которых 24,34 млн грн. – у нынешнего заказчика.

В этот раз единственным конкурентом было ООО "ТК Контакт" Виталия и Илоны Собко. Последняя известна как бухгалтер фирмы "Корпоративные телекоммуникации".

С 2012 года фирма "ТК Контакт" получила господрядов на 5,27 млн грн., из которых 663 тыс грн. – в управлении делами Верховной Рады.