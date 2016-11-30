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У Бахмуті обстріляли студію телекомпанії

Середа, 30 листопада 2016, 15:29

В Бахмуті (колишній Артемівськ) Донецької області невідомі обстріляли студію телекомпанії "Сіверське телебачення".

Як повідомляє поліція Донецької області, про це в середу о 8:20 повідомив директор компанії і депутат Сіверської райради, який виявив пошкоджені вікна, прийшовши на роботу.

Згідно з повідомленням, постраждалих немає, оскільки людей під час обстрілу в офісі не було.

"За попередніми даними, отвори були зроблені в результаті використання вогнепальної зброї. Зараз співробітниками Бахмутського відділу поліції вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до пошкодження телестудії", – додали в поліції.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій.

Українська правда

Теми: ЗМІобстріл
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