В Бахмуте обстреляли студию телекомпании
Среда, 30 ноября 2016, 15:29
В Бахмуте (бывший Артемовск) Донецкой области неизвестные обстреляли студию телекомпании "Северское телевидение".
Как сообщает полиция Донецкой области, об этом в среду в 8:20 сообщил директор компании и депутат Северского райсовета, который обнаружил поврежденные окна, придя на работу.
Согласно сообщению, пострадавших нет, поскольку людей во время обстрела в офисе не было.
"По предварительным данным, отверстия были сделаны в результате использования огнестрельного оружия. Сейчас сотрудниками Бахмутского отдела полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к повреждению телестудии", – добавили в полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий.
Украинская правда