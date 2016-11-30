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24-річна заступниця Авакова: цькування може довести до депресії чи суїциду

Середа, 30 листопада 2016, 15:46

Заступниця глави МВС з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва пояснює бурхливу реакцію на її призначення стійкістю багатьох стереотипів в українському суспільстві.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "1+1".

"Єдине, що мене обурило персонально, це – ніхто не може судити тебе не по діях, а по тому, чи ти жінка, чи ти чоловік, скільки тобі років. Потрібно відповідати лише по результатах своєї роботи. Я, скажімо, взяла на себе відповідальність, я розумію це, розумію, яка ноша зараз на мені", – сказала Дєєва.

Вона зазначила, що на цькування не заслуговує жодна людина:

"Чесно кажучи, я настільки була зайнята роботою, що не могла спрогнозувати. Звісно, ми з сім'єю готувалися до того, що буде певна реакція, але чого ми не очікували, – це цькування, і я хочу дуже чітко сказати про те, що жодна людина не заслуговує на це".

Вона також навела приклад програми "Шкільний офіцер поліції", яку запустили в 2015 році в 4 областях України і сподіваються за 2017 рік масштабувати:

"Це була окремо розроблена професійна підготовка наших поліцейських офіцерів, які зараз закріплені за школами... Однією з ключових тем була протидія "буллінгу" або жорсткому цькуванню серед тінейджерів", – розповіла вона.

"Тому що ця проблема, вона дуже поширена, і на жаль, багато тінейджерів залишаються не лише з депресією, скажімо, або поганим станом, але іноді доходить і до суїцидів. Я просто хочу попросити, що коли наступного разу людина, не розібравшись – де і які судження, краще подумати двічі", – зазначила Дєєва.

Що ж до поточних службових обов'язків та найближчих планів, заступниця Авакова розповіла зокрема про втілення в життя проекту "центрів безпеки", які поєднують під одним дахом поліцію, пожежну службу і "швидку".

Про те, як була погоджена кандидатура Дєєвої на посаду заступника глави МВС, можна прочитати тут.

Детальніше про нового заступника глави МВС читайте в матеріалі "Анастасія Дєєва: це цькування має свого режисера. І адекватна людина це зрозуміє".

Теми: МВС
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