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24-летняя зам Авакова: травля может довести до депрессии или суицида

Среда, 30 ноября 2016, 15:46

Заместитель главы МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева объясняет бурную реакцию на ее назначение устойчивостью многих стереотипов в украинском обществе.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "1 + 1".

"Единственное, что меня возмутило персонально, это – никто не может судить тебя не по действиям, а по тому, ты женщина или мужчина, сколько тебе лет. Нужно отвечать только по результатам своей работы. Я, скажем, взяла на себя ответственность, я понимаю это, понимаю, какая ноша сейчас на мне ", - сказала Деева.

Она отметила, что травли не заслуживает ни один человек:

"Честно говоря, я настолько была занята работой, не могла спрогнозировать. Конечно, мы с семьей готовились к тому, что будет определенная реакция, но чего мы не ожидали, – это травля, и я хочу очень четко сказать о том, что ни один человек не заслуживает этого".

Она также привела пример программы "Школьный офицер полиции", которую запустили в 2015 году в 4 областях Украины и надеются к 2017 году масштабировать:

"Это была отдельно разработанная профессиональная подготовка наших полицейских офицеров, которые сейчас закреплены за школами... Одной из ключевых тем было противодействие "буллингу" или жесткой травле среди тинейджеров", – рассказала она.

"Потому что эта проблема, она очень распространена, и к сожалению, много тинейджеров остаются не только с депрессией, скажем, или плохим состоянием, но иногда доходит и до суицидов. Я просто хочу попросить, что когда в следующий раз человек, не разобравшись - где и суждения, лучше подумать дважды", – отметила Деева.

Относительно же текущих служебных обязанностей и ближайших планов, заместитель Авакова рассказала частности о воплощении в жизнь проекта "центров безопасности", которые объединяют под одной крышей полицию, пожарную службу и "скорую".

О том, как согласовывалась кандидатура Деевой на должность заместителя главы МВД, можно прочитать здесь.

Подробнее о новом заместителе главы МВД читайте в материале "Анастасия Деева: эта травля имеет своего режиссера. И адекватный человек это поймет".

Темы: МВД
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