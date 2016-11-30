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Постраждалі під час розгону Майдану заблокували залу суду

Середа, 30 листопада 2016, 22:50
Постраждалі під час розгону Майдану заблокували залу суду

Постраждалі від розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року відмовилися залишати залу засідань Шевченківського районного суду й станом на вечір середи продовжують перебувати там.

Про це повідомляє голова політпартії "ДемАльянс" Василь Гацько, а також самі активісти, які перебувають у суді.

Станом на 23:00 у залі суду було 13 постраждалих від дій силовиків.

"Щойно я повернувся з Шевченківського райсуду, де після чергового суддівського фарсу група потерпілих 30 листопада 2013 року відмовилася залишати залу засідань і оголосила вимоги щодо звільнення Генепрокурора Юрія Луценка, звільнення з МВС діючих працівників МВС, причетних до злочинів під час Євромайдану, вирішення питання об'єктивного і негайного розгляду справи у суді", - зазначив Гацько.

Потерпілі заблокували одну із зал суду ще у середу вдень і пообіцяли залишатись там, доки їхні вимоги не виконають.

Українська правда

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Теми: Євромайдансуд
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