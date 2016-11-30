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Пострадавшие во время разгона Майдана заблокировали зал суда

Среда, 30 ноября 2016, 22:50
Пострадавшие во время разгона Майдана заблокировали зал суда

Пострадавшие от разгона Евромадана 30 ноября 2013 года отказались покидать зал заседаний Шевченковского районного суда и по состоянию на вечер среды продолжают находиться там.

Об этом сообщает председатель политпартии "ДемАльянс" Василий Гацко, а также сами активисты, находящиеся в суде.

По состоянию на 23:00 в зале суда было 13 пострадавших от действий силовиков.

"Только что я вернулся из Шевченковского райсуда, где после очередного судейского фарса группа пострадавших 30 ноября 2013 года отказалась покидать зал заседаний и объявила требования об отставке Генепрокурора Юрия Луценко, увольнении из МВД действующих сотрудников МВД, причастных к преступлениям во время Евромайдана, решение вопроса об "объективном и немедленном рассмотрения дела в суде", - отметил Гацко.

Пострадавшие заблокировали один из залов суда еще в среду днем и пообещали оставаться там, пока их требования не выполнят

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евромайдансуд
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