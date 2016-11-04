Ходаковський визнав, що бойовики стріляють з житлових кварталів

Бойовики обстрілювали з артилерійських знарядь позиції ЗСУ, перебуваючи поблизу житлових масивів.

Про це екс-керівник незаконного збройного формування "Восток" і екс-глава т.з. "держбезпеки ДНР" Олександр Ходаковський заявив під час прямої лінії на одному з пропагандистських телеканалів, повідомляють Новости Донбасса.

"Ніколи "Восток "не стріляв, перебуваючи або вибираючи позиції поряд із житловими населеними пунктами. Якщо, звісно, не змушувала гостра необхідність чи не змушували наші можливості артилерійські. Тому що у кожного типу артилерійських знарядь є своя дальність, є свої можливості. Нікуди від цього не дінешся", - сказав Ходаковський.

Він також підтвердив, що інші бойовики також могли дислокуватися поблизу житлових районів.

При цьому, колишній лідер бойовиків "Восток" закликав місцевих жителів реагувати на випадки розташування підрозділів "ДНР" в житлових кварталах:

"Я вам раджу, якщо ви бачите, що наша артилерія десь в якихось районах під'їжджає і лупить десь через школи, сигналізуйте. Є ресурси, є сайти. Є такі випадки ".

Відзначимо, що Ходаковський висловлює опозиційну позицію щодо ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.