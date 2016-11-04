Суддя КС Кривенко має 13 ділянок, ТРЦ, готель і дачу біля Буковеля

Суддя Конституційного суду Віктор Кривенко має 7 земельних ділянок, більшість з яких – у Київській області, а його дружина – 6 земельних ділянок, місцезнаходження більшості з яких не вказане.

Про це йдеться в електронній декларації Кривенка.

Одну з цих ділянок, а також дачний будинок його дружина задекларувала в селі Поляниця Івано-Франківської області, де знаходиться гірськолижний комплекс "Буковель".

Також у подружжя є житловий будинок, дві квартири, три гаражі, торгово-розважальний комплекс і міні-готель. Більшість з цієї нерухомості знаходиться в Києві, області або за невказаним місцезнаходженням.

Крім того, Кривенко має недобудований будинок в Київській області.

З автомобілів подружжя має Lexus LX570, Mercedes-Benz S350, Mercedes-Benz C250 і Lanos.

Дружина Кривенка має 50% власності в компанії "Добро" і 100% в юридичній компанії "Правова гарантія".

У минулому році Кривенко заробив у суді 360 475 гривень, а його дружина отримала від заняття бізнесом 578 800 гривень.

Кривенко тримає на рахунку 411 євро. Його дружина комусь позичила 3 млн гривень.

Олег Шанковський, УП