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Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям

Субота, 5 листопада 2016, 10:54
Ситник: У НАБУ перевіряють близько 20 чиновників по е-деклараціям

В НАБУ проводиться перевірка щодо майже 20 чиновників за фактом поданих е-декларацій.

Про це 5 листопада в ефірі "112 Україна" заявив директор НАБУ Артем Ситник. 

"НАЗК проводить суцільну перевірку поданих декларацій на предмет відповідності законодавства - як кримінального, так і адміністративного, якщо буде встановлено ознаки невідповідності - матеріали передаються до НАБУ", - зазначив він. 

"НАБУ, яке має свою підслідність - якщо будуть звернення чи повідомлення про факти незаконного збагачення, які підслідні Антикорупційному бюро - відповідні перевірки буде розпочато. Поки що таких звернень небагато, лише два, але думаю, що коли завершиться термін внесення змін до декларацій, кількість цих звернень буде набагато більшою", - додав  Ситник. 

Він зауважив, що аналітичне управління НАБУ наразі аналізує декларації, які є "найбільш очевидними з точки зору незаконного збагачення" і за власною ініціативою буде виявляти ознаки незаконного збагачення і брехню у деклараціях.

За словами Ситника, наразі у НАБУ перевіряють близько 20 чиновників. 

"Це у тому числі - народні депутати", - повідомив Ситник і нагадав, що категорії посадовців, які підслідні НАБУ -  члени уряду, парламенту, чиновники категорії "А" та судді.

"У суддів дуже багато цікавих декларацій. Вони є одним з наших пріорітетів роботи, їхнім деклараціям буде приділено окрему увагу", - додав директор НАБУ. 

Українська правда 

Теми: деклараціїНАБУСитник
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