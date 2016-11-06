Newsweek: Путін таємно зустрічався з Януковичем спитати про Манафорта

Президент РФ Володимир Путін таємно зустрічався біля Волгограду з екс-президентом України Віктором Януковичем для обговорення доказів отримання Полом Манафортом платежів від Партії регіонів.

Про це повідомляє американське видання Newsweek з посиланням на інформацію, отриману з Росії Західною розвідкою.

Як йдеться в матеріалі, після публікації інформації про отримання тодішнім керівником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Марафортом 12,7 мільйонів доларів від Партії регіонів, Путін таємно зустрівся з Януковичем біля Волгограду.

"Янукович запевнив Путіна, що не було ніяких документальних слідів, які показують виплати Манафорту, хоча Путін сказав своєму оточенню, що він не вірить українському президенту", - пише видання.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Детально про Манафорта і "чорну бухгалтерію читайте в матеріалі УП: "Рукописи не горять. Пол Манафорт в тіньовий бухгалтерії партії Януковича".

"Українська правда" писала про співпрацю Манафорта з ПР ще у 2007 році.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

"Українська правда" раніше неодноразово писала про лобістські зусилля команди Януковича, зокрема – про "Європейський центр сучасної України" та діяльність Манафорта. Про це можна почитати, зокрема, тут, тут і тут.

Українська правда