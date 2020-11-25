Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN

У Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Джерело: CNN із посиланням на три джерела

Деталі: Джерела застерегли, що Трамп може змінити свою думку щодо такого кроку.

Обговорювали питання помилування кількох людей з орбіти президента-республіканця.

Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, враховуючи його історію роботи в кампанії Трампа та винесення вироку після розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Також може бути розглянуто помилування Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.

Нинішній голова Білого дому неодноразово заявляв, що його помічники, засуджені за матеріалами "російської" справи, стали жертвами політичної "афери".

Трамп уже відзначався тим, що милував людей через особисті зв’язки, в обхід офіційних владних каналів: через друзів, представників "Fox News" або голлівудських знаменитостей, які спілкуються з президентом.

Це спрацювало для таких людей, як колишній шериф Арізони Джо Арпайо, правий коментатор Дінеш Д'Соуза, фінансист Майкл Мілкен, засуджений за шахрайство з цінними паперами. За наполяганням Кім Кардашьян Трамп помилував Еліс Джонсон, яку довічно засудили в 1996 році за зберігання наркотиків і організацію збуту. Також президент змінив вирок Роджеру Стоуну, який був його довіреною особою.

Передісторія:

Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків із владою Росії, був позаштатним експертом каналу RT. Трамп призначив його своїм радником із питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінна звільнили з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.

Колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт у березні 2019 року був засуджений на 90 місяців за двома справами, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Георгій Пападопулос мав контакт із російським професором, а також жінкою з Росії, яка представилась йому родичкою Володимира Путіна. За даними слідства, вони пропонували кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон з викрадених хакерами листів.

У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

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