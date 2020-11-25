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Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN

Середа, 25 листопада 2020, 11:08
фото George Frey, Getty Images

У Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Джерело: CNN із посиланням на три джерела 

Деталі: Джерела застерегли, що Трамп може змінити свою думку щодо такого кроку. 

Обговорювали питання помилування кількох людей з орбіти президента-республіканця.

Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, враховуючи його історію роботи в кампанії Трампа та винесення вироку після розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. 

Також може бути розглянуто помилування Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.

Нинішній голова Білого дому неодноразово заявляв, що його помічники, засуджені за матеріалами "російської" справи, стали жертвами політичної "афери".

Трамп уже відзначався тим, що милував людей через особисті зв’язки, в обхід офіційних владних каналів: через друзів, представників "Fox News" або голлівудських знаменитостей, які спілкуються з президентом. 

Це спрацювало для таких людей, як колишній шериф Арізони Джо Арпайо, правий коментатор Дінеш Д'Соуза, фінансист Майкл Мілкен, засуджений за шахрайство з цінними паперами. За наполяганням Кім Кардашьян Трамп помилував Еліс Джонсон, яку довічно засудили в 1996 році за зберігання наркотиків і організацію збуту. Також президент змінив вирок Роджеру Стоуну, який був його довіреною особою.

Передісторія: 

  • Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків із владою Росії, був позаштатним експертом каналу RT. Трамп призначив його своїм радником із питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінна звільнили з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.
  • У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.
  • Колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт у березні 2019 року був засуджений на 90 місяців за двома справами, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.
  • Георгій Пападопулос мав контакт із російським професором, а також жінкою з Росії, яка представилась йому родичкою Володимира Путіна. За даними слідства, вони пропонували кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон з викрадених хакерами листів.
  • У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

Читайте також: Перший вирок у США для радника Януковича: що чекає на Пола Манафорта

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Теми: СШАТрампПол Манафорт


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