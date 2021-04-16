Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США

Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, консультанта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року, передавав дані російській розвідці.

Джерело: дані, оприлюднені Міністерством фінансів США 15 квітня, "Голос Америки"

Деталі: Раніше американське слідство встановило, що Килимник отримував внутрішні дані виборчої кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії, але інформація про те, що він робив з даними, не надавалась.

Килимник є серед осіб, щодо яких Міністерство фінансів США ввело санкції за втручання до американських виборів (загалом це 16 фізичних та 16 юридичних осіб).

Американське відомство назвало Килимника "російським та українським політичним консультантом, відомим агентом російської розвідки, який втілював операції впливу від її мені".

Крім передачі даних про передвиборчу кампанію, за інформацією Мінфіну США, Килимник "намагався просувати інформацію, що Україна, а не Росія втручалась до виборів США 2016 року" а також "намагався допомогти колишньому президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями".

За даними американців, "за вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні".

ФБР пропонує винагороду обсягом до чверті мільйона доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника.

Цьому передувало: 15 квітня Білий дім повідомив, що вводить санкції проти російських технологічних компаній, обмежує операції з облігаціями РФ​ і запроваджує заходи проти росіян за дії в Криму. Крім того, США ​висилають із країни 10 російських дипломатів​.​

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