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Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США

П'ятниця, 16 квітня 2021, 15:38
Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США
Манафорт і Килимник, колаж "Радіо Свобода"

Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, консультанта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року, передавав дані російській розвідці.

Джерело: дані, оприлюднені Міністерством фінансів США 15 квітня, "Голос Америки"

Деталі: Раніше американське слідство встановило, що Килимник отримував внутрішні дані виборчої кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії, але інформація про те, що він робив з даними, не надавалась.

Килимник є серед осіб, щодо яких Міністерство фінансів США ввело санкції за втручання до американських виборів (загалом це 16 фізичних та 16 юридичних осіб).

Американське відомство назвало Килимника "російським та українським політичним консультантом, відомим агентом російської розвідки, який втілював операції впливу від її мені".

Крім передачі даних про передвиборчу кампанію, за інформацією Мінфіну США, Килимник "намагався просувати інформацію, що Україна, а не Росія втручалась до виборів США 2016 року" а також "намагався допомогти колишньому президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями".

За даними американців, "за вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні".

ФБР пропонує винагороду обсягом до чверті мільйона доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника.

Цьому передувало: 15 квітня Білий дім повідомив, що вводить санкції проти російських технологічних компаній, обмежує операції з облігаціями РФ​ і запроваджує заходи проти росіян за дії в Криму. Крім того, США ​висилають із країни 10 російських дипломатів​.​

Передісторія: 

  • У березні 2021 року Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році, у якому йдеться, що президент РФ Владімір Путін погодив втручання у вибори США, а український депутат Андрій Деркач, пов'язаний із ФСБ Костянтин Килимник та їхні спільники намагалиси використати у США впливових людей та медіа, щоб вплинути на хід виборів. 
  • Костянтин Килимник і раніше фігурував у розслідуванні про втручання РФ в американські вибори як "колишній російський розвідник". Сам він говорив, що працював на Пола Манафорта в Україні та США, але заперечував зв'язок із ГРУ РФ.
  • У 2016 році Костянтин Килимник інформував Пола Манафорта про події в Україні. 
  • Вже тоді була інформація, що він – військовий лінгвіст, що пов’язаний із російською військовою розвідкою.
  • Колишнього політтехнолога "Партії регіонів" та голову передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта також підозрювали в обговоренні "мирного плану" щодо України з росіянином Костянтином Килимником.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАсанкціївибориРосіяПол Манафорт
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