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Геращенко сподівається, що результат по справі Шеремета буде до кінця року

Середа, 9 листопада 2016, 03:34

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сподівається, що до кінця року буде конкретний результат у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "Радіо Свобода".

За словами Геращенко, "слідчі провели величезний обсяг слідчих робіт, допитані тисячі свідків".

Він зазначив, що відпрацьовуються всі можливі версії, і на сьогоднішній день основні версії не стосуються журналістської діяльності Шеремета.

За словами депутата, основна версія, яку розглядає слідство, - що замовники вбивства були з Росії.

"Шеремет працював в Росії, і у нього були контакти в бізнес-середовищі і політичному середовищі. Тому це основна версія", - сказав Геращенко.

"У таких замовних вбивствах завжди прораховують наслідки, щоб замітати сліди, тому не може бути швидких результатів. Те, що злочин буде розкрито і лиходії притягнуті до відповідальності, сумнівів немає", - додав він.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа Шеремета
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