Авіакомпанії попереджено про навчання ЗСУ зі стрільбами – ЗМІ

Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило провайдерів авіаційних послуг ряду держав про небезпеку використання повітряного простору в південній частині України під час проведення навчань 1-2 грудня.

Про це повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформоване джерело.



"Командування ще в листопаді, завчасно, підготувало і оприлюднило повідомлення про небезпеку використання повітряного простору в південній частині України в період проведення науково-дослідних навчань Повітряних сил, в тому числі з повітряними стрільбами зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії", – сказав співрозмовник агентства.

"Провайдери (авіаційних послуг), авіакомпанії і екіпажі літаків отримали сповіщення", – зазначив він.

Пасажирські літаки іноземних авіакомпаній у четвер вранці почали огинати повітряний простір над Чорним морем на захід від Криму, оголошений зоною проведення ракетних стрільб збройних сил України, свідчать дані західних авіаційних сайтів.

Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби.

Керівник прес-центру Повітряного командування "Південь" запевнив, що такими стрільбами Україна не несе загрози окупованому Росією півострову Крим.

Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Як повідомляли в Кремлі, за ситуацією стежить особисто президент РФ Володимир Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.