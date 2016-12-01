Яценюк подає до суду за статтю про купівлю вілл на Маямі

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подасть до суду на Олега Торгало – автора публікації під назвою "Яценюк на Маямі купив 24 вілли".

Про це колишній голова уряду написав на своїй Facebook-сторінці.

"Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував "качку" про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів. Маю всі підстави заявляти, що фейк про 24 вілли - це частина спецоперації проти країни", - повідомив він.

Раніше сумнівні українські ЗМІ, а також низка російських підхопили інформацію, оприлюднену Торгалом.

Автор публікації про Яценюка з посиланням на слова свого друга (ім’я не називається) заявив, що екс-прем’єр "недавно прилітав в Маямі і придбав 24!!! об'єкта (вілли), від 1 до 5 мільйонів доларів".

"Вибирав все сам по каталогах, деякі сам і дивився, на інші відправив помічників", - заявив Торгало.

Українська правда