Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Яценюк подає до суду за статтю про купівлю вілл на Маямі

Четвер, 1 грудня 2016, 18:18

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подасть до суду на Олега Торгало – автора публікації під назвою "Яценюк на Маямі купив 24 вілли".

Про це колишній голова уряду написав на своїй Facebook-сторінці.

"Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував "качку" про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів. Маю всі підстави заявляти, що фейк про 24 вілли - це частина спецоперації проти країни", - повідомив він.

Раніше сумнівні українські ЗМІ, а також низка російських підхопили інформацію, оприлюднену Торгалом.

Автор публікації про Яценюка з посиланням на слова свого друга (ім’я не називається) заявив, що екс-прем’єр "недавно прилітав в Маямі і придбав 24!!! об'єкта (вілли), від 1 до 5 мільйонів доларів".

"Вибирав все сам по каталогах, деякі сам і дивився, на інші відправив помічників", - заявив Торгало.

Українська правда

Теми: Яценюксуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Яценюк
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
Польща побудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Де "стіна Яценюка"?
Зеленський каже, що старих політиків у його команді не побачать
Останні новини
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: