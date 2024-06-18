Яценюк: Інформація про мою нерухомість в Криму – примітивний фейк

Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр України Арсеній Яценюк спростував розповсюджену інформацію, зокрема, російськими пропагандистами, про те, що він володіє в Криму нерухомістю, яка була начебто "націоналізована" окупантами.

Джерело: Яценюк у Facebook

Пряма мова Яценюка: "І знову чергова російська брехня, поширена найбільшими пропагандистськими ресурсами Путіна. Про те, що в окупованому Криму "націоналізовано" начебто нерухомість Яценюка. Цю брехню передрукували видання і в Україні.

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Оскільки це вже не перше вкидання Кремля на цю тему, повторю ще раз: інформація про мою нерухомість на території окупованого Криму – примітивний фейк! "

Деталі: Яценюк зазначив, що це легко перевірити за реєстрами власності. Він додав, що жодних активів у нього не було ані до, ані після окупації українського Криму.

"Можу лише додати, якби у мене справді було таке конфісковане майно, я вже давно звернувся би до суду проти Росії і стягував би кошти з заморожених російських активів", - написав Яценюк.

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Він додав, що сприймає те, що Кремль намагається досі його дискредитувати, "як доказ, що за своє політичне життя я робив все заради захисту України від російської агресії".

Що було раніше: Перед цим окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".