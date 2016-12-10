МЗС вимагає доступу українського консула до Клиха

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з відмовою російської влади в зустрічі консула України з незаконно засудженим в РФ українським громадянином Станіславом Клихом.

Про це повідомляє прес-центр МЗС.

"Зухвале і безпідставне ігнорування так званим правосуддям Російської Федерації законного права консульської посадової особи України відвідати громадянина власної держави стало черговим свідченням упередженості суду щодо цієї резонансної справи та підтвердженням спроб приховати наслідки нелюдського поводження щодо Станіслава Клиха", - наголошується у заяві.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно надати дозвіл консульським посадовим особам України на відвідання незаконно засудженого громадянина України Станіслава Клиха, а також інших незаконно утримуваних в РФ громадян України, як це передбачено положеннями статті 13 Консульської Конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1995 року.

Як повідомлялося, верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

9 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в ході міністерської зустрічі ОБСЄ заявив, що Росія допускає, що українці-в'язні, які перебувають на території РФ, можуть бути обміняні на росіян, які перебувають в Україні.