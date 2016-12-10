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АТО: 31 обстріл, під вогонь артилерії потрапило Широкине

Субота, 10 грудня 2016, 06:45

За минулу добу російсько-окупаційні війська, застосовуючи заборонені Мінськими угодами озброєння, 31 раз обстріляли позиції ВСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку під вогонь 120 та 82 міліметрових мінометів потрапили Троїцьке та Новозванівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Новозванівку, Лобачеве, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Станицю Луганську та урочище Шарів Кут. Снайпер вів вогонь поблизу Жовтого.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти понад 10 разів вели вогонь по Широкиному. Також під вогонь бойовиків потрапили: Красногорівка, Талаківка, Новотроїцьке, Зайцеве та Майорськ. Тут же стріляв і снайпер.

З 82 міліметрових мінометів обстрілювали Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї - Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вела і 122 міліметрова артилерія.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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