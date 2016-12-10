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АТО: 31 обстрел, под огонь артиллерии попало Широкино

Суббота, 10 декабря 2016, 06:45

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, применяя запрещенные Минскими соглашениями вооружения, 31 раз обстреляли позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Троицкое и Новозвановка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Новозвановку, Лобачево, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Станицу Луганскую и урочище Слоев Кут. Снайпер вел огонь вблизи Желтого.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты более 10 раз вели огонь по Широкиному. Также под огонь боевиков попали: Красногоровка, Талаковка, Новотроицкое, Зайцево и Майорск. Здесь же стрелял и снайпер.

Из 82 миллиметровых минометов обстреливали Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новотроицкое. По Широкиному огонь вела и 122 миллиметровая артиллерия.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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