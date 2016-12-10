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Критик санкцій США проти РФ став основним кандидатом на пост держсекретаря CША - ЗМІ

Субота, 10 грудня 2016, 09:11
Критик санкцій США проти РФ став основним кандидатом на пост держсекретаря CША - ЗМІ

Глава найбільшої нафтової компанії США ExxonMobil Рекс Тіллерсон став основним кандидатом на пост держсекретаря CША.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у перехідній команді новообраного президента США Дональда Трампа. 

Також стало відомо, що колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані відмовився від роботи у команді Трампа. 

За даними Reuters, Exxon Mobil веде свою діяльність у понад 50 країнах світу. У 2011 році Exxon Mobil підписав угоду з "Роснефтью" (РФ) для спільної розвідки і видобутку нафти.  З того часу компанії створили 10 спільних підприємств.  

Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом. 

Як відомо, раніше ЗМІ зазначали, що у перехідній команді Трампа сперечаються щодо кандидатів на посаду держсекретаря: розглядалися Мітт Ромні та екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Теми: СШАвибориТрампПутін
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