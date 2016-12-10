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На Луганщині бойовики здійснили 9 обстрілів, пошкодили газопровід

Субота, 10 грудня 2016, 11:01

На Луганщині протягом минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів, внаслідок одного з них було пошкоджено газопровід  с. Лобачеве.

Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

У напрямку н.п. Новозванівка бойовики застосовували 82-мм, гранатомети різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

"Бійці ЗСУ були вимушені відкривати вогонь у відповідь. В той ж час по позиціях наших військовослужбовців поблизу сіл Лобачеве та Кримське Новоайдарського району бойовики відкривали вогонь з БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в обладміністрації.

Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід  села Лобачеве, наразі газопостачання населенню вже відновлено.

У напрямку смт Станиця Луганська бойовики вели обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Теми: ЛуганськзброяАТО
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