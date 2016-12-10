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На Луганщине боевики провели 9 обстрелов, повредили газопровод

Суббота, 10 декабря 2016, 11:01

На Луганщине за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков, в результате одного из них был поврежден газопровод с. Лобачево.

Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

В направлении н.п. Новозвановка боевики применяли 82-мм, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

"Бойцы ВСУ были вынуждены открывать огонь  в ответ. В то же время по позициям наших военнослужащих вблизи сел Лобачево и Крымское Новоайдарского района боевики открывали огонь из БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в обладминистрации.

В результате обстрела поврежден газопровод села Лобачево, в настоящее время газоснабжение населения уже восстановлено.

В направлении пгт Станица Луганская боевики вели обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: ЛуганскоружиеАТО
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