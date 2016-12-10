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АТО: 1 військовий поранений, бойовики вимагали в місії ОБСЄ харчів

Субота, 10 грудня 2016, 11:57
АТО: 1 військовий поранений, бойовики вимагали в місії ОБСЄ харчів

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, 1 отримав поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питано АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військовослужбовців не загинув, один воїн отримав поранення", - сказав він.

Лисенко також повідомив про підтверджені втрати бойовиків – 1 поранений зі складу так званого 9 полку.

"Українська розвідка повідомляє, що, окрім бойових втрат, у цьому підрозділі противника є серйозні проблеми з постачанням продовольства, води та дров", - сказав представник Міноборони.

За його словами, через це нещодавно загін бойовиків погрожував представникам місії ОБСЄ, вимагаючи від них харчів.

"З Росії прибула чергова партія підкріплення для окупантів. Зокрема, на станцію Ясинувата привезли 4 танки", - повідомив також Лисенко.

За його словами, за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 8 обстрілів, 1 з них із застосуванням важкого озброєння. На Донецькому напрямку – 5 обстрілів, 1 з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку відбулося 18 обстрілів, з яких 6 із важкого озброєння.

Українська правда

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Теми: АТООБСЄ
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