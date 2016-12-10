АТО: 1 военный ранен, боевики требовали у миссии ОБСЕ еду

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 1 получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не погиб, один воин получил ранения", - сказал он.

Лысенко также сообщил о подтвержденных потерях боевиков - 1 раненый из состава так называемого 9 полка.

"Украинская разведка сообщает, что, кроме боевых потерь, в этом разделе противника есть серьезные проблемы с поставками продовольствия, воды и дров", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, из-за этого недавно отряд боевиков угрожал представителям миссии ОБСЕ, требуя от них продуктов.

"Из России прибыла очередная партия подкрепление для оккупантов. В частности, на станцию Ясиноватая привезли 4 танка", - сообщил также Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов, 1 из них с применением тяжелого вооружения. На Донецком направлении - 5 обстрелов, 1 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении произошло 18 обстрелов, из которых 6 из тяжелого вооружения.

Украинская правда