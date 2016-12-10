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НАБУ склало нову підозру по Охендовському – Ситник

Субота, 10 грудня 2016, 12:52
НАБУ склало нову підозру по Охендовському – Ситник

Розслідування НАБУ зібрало достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Він зазначив, що провести у даній справі ще одну економічну експертизу, на якій наполягають у САП, неможливо.

"Економічної експертизи не проводили, були просто показання в галузі економічної експертизи з цього приводу. Прокурори погодилися, що її в цій справі провести неможливо. Нам нічого надати експерту", – підкреслив він.

Ситник зазначив, що здобуті детективами докази і без експертизи є досить вагомими.

"Говорити про повний список доказів, які проходять у справі людини, я не буду. Але, на мою думку і думку детективів, сукупність здобутих доказів дає підстави для складення і озвучення підозри. Тому ми цю підозру склали. Нібито переконали прокурорів, що доказів для оголошення підозри достатньо, і, сподіваюся, найближчим часом підозру буде погоджено", – заявив директор відомства.

Він також розповів, що НАБУ виконало розпорядження САП і підготувало новий проект підозри для одного з фігурантів справи "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів, і що антикорупційна прокуратура може погодити його до кінця тижня.

За інформацією DT.UA, НАБУ направило в САП новий варіант тексту підозри для Охендовського, але для його юридичного опрацювання потрібен час до понеділка-вівторка.

Раніше видання повідомляло, що САП повернула в НАБУ проект підозри стосовно Охендовського з вимогою провести економічну експертизу, хоча інформації для повідомлення Охендовському про підозру і початку розслідування було цілком достатньо.

Глава САП Назар Холодницький, у свою чергу, повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовским.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКНАБУПартія регіонів
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