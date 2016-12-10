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Луценко нагрянув з інспекцією в колонію: вимагатиме звільнення начальника

Субота, 10 грудня 2016, 13:27
Луценко нагрянув з інспекцією в колонію: вимагатиме звільнення начальника

Генпрокуратура вимагатиме звільнення начальника Райківської виправної колонії № 73 у Житомирській області.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко за підсумками раптової перевірки в колонії у суботу, повідомляє прес-служба ГПУ.

"Начальник колонії не мав права допустити такого стану. Це одна з найгірших (колонія), що я бачив. Я думаю, що ми будемо не клопотати, а вимагати звільнення начальника по статті", - заявив Луценко.

Прес-служба повідомляє, що перевіркою встановлено низку порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства, щодо режимних вимог, охорони праці, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, застосування заохочувальних норм закону, тощо.

Зокрема, виявлено факти застосування до в’язнів заходів дисциплінарного впливу, які не відповідають тяжкості і характеру проступку.

Також адміністрацією виправної установи не забезпечено обов’язкового медичного огляду в’язнів та персоналу, задіяного на харчоблоках, лікувально-профілактичних, інших роботах. Засуджені позбавлені можливості доступу до питної води, подачу якої належним чином до установи не налагоджено.

Крім того, засуджені установи позбавлені можливості купувати продукти харчування та предмети першої необхідності. Асортимент товару в крамниці є вкрай незадовільним.

Зазначається, що відсутність належного контролю за засудженими призвело до вчинення ними злісних порушень режиму утримання та злочинів яких в цьому році скоєно вже три, один з яких є особливо тяжким – умисне вбивство.

За словами Луценка, вказані порушення стали можливими внаслідок неналежного виконання службовими особами зазначеної виправної колонії своїх посадових обов’язків.

Українська правда

Теми: Луценко
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