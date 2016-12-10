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Луценко нагрянул с инспекцией в колонию: будет требовать увольнения начальника

Суббота, 10 декабря 2016, 13:27
Луценко нагрянул с инспекцией в колонию: будет требовать увольнения начальника

Генпрокуратура будет требовать увольнения начальника Райковской исправительной колонии № 73 в Житомирской области.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко по итогам внезапной проверки в колонии в субботу, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Начальник колонии не имел права допустить такого состояния. Это одна из худших (колония), что я видел. Я думаю, что мы будем не ходатайствовать, а требовать увольнения начальника по статье", - заявил Луценко.

Пресс-служба сообщает, что проверкой установлен ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства, относительно режимных требований, охраны труда, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, применение поощрительных норм закона и тому подобное.

В частности, выявлены факты применения к заключенным мер дисциплинарного воздействия, которые не соответствуют тяжести и характеру проступка.

Также администрацией исправительного учреждения не обеспечен обязательный медицинский осмотр заключенных и персонала, задействованного на пищеблоках, лечебно-профилактических и других работах. Осужденные лишены возможности доступа к питьевой воде, подача которой должным образом в учреждение не налажена.

Кроме того, осужденные учреждения лишены возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости. Ассортимент товара в магазине является крайне неудовлетворительным.

Отмечается, что отсутствие надлежащего контроля за осужденными привело к совершению ими злостных нарушений режима содержания и преступлений, которых в этом году совершено уже три, одно из которых является особо тяжким - умышленное убийство.

По словам Луценко, указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами колонии своих должностных обязанностей.

Украинская правда

Темы: Луценко
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