Заступник глави ЦВК купила квартиру в Києві за 3 млн
Субота, 10 грудня 2016, 16:48
Заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна 1 грудня придбала квартиру в Києві вартістю 3,2 млн гривень.
Про це йдеться у поданому нею повідомленні про суттєві зміни до електронної декларації, оприлюдненому на сайті НАЗК.
Згідно з повідомленням, квартира загальною площею 69,4 кв. м. на момент покупки коштувала 3 млн 225 тис 600 грн.
Крім того, за послуги, спрямовані на набуття об'єкта нерухомості, Усенко-Чорна заплатила агентству нерухомості "Конкорд" 102 тисячі гривень.
Згідно з декларацією, заробітна плата Усенко-Чорної за основним місцем роботи 2015 року склала 286 тисяч гривень.
Українська правда