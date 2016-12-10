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У прокуратурі не впевнені, що Янукович мешкає в РФ

Субота, 10 грудня 2016, 19:41

Офіційного підтвердження, що екс-президент Віктор Янукович проживає на території Росії немає. 

Про це заявив прокурор департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи допит екс-президента України у Ростовському обласному суді шляхом відеоконференції. 

"Спочатку нам потрібно звернутися до РФ, щоб вони підтвердили, що Янукович перебуває на території Росії. Той факт, що він один раз прибув до ростовського суду дати покази - не є підтвердженням того, що він постійно перебуває на території Росії", - заявив Донський.

Він додав, що представники прокуратури "багато разів зверталися, щоб Генпрокуратура Росії підтвердила або спростувала факт перебування Януковича на території РФ і вказала точну адресу". 

Як відомо, екс-президент Віктор Янукович заявив про наявність у нього українського паспорта та про постійне місце проживання у Ростові, при цьому адвокат екс-президента попросив суд дозволити не називати точну адресу з міркувань безпеки.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк надав ГПУ документи, у яких йдеться, що Янукович отримав притулок у Росії: свідоцтво про надання тимчасового притулку на території РФ, видане УФМС Росії по Ростовській області 26 листопада 2015 року на один рік. Пізніше термін його дії було продовжено ще на рік - до листопада 2017 року.

28 листопада генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва. Екс-президента звинувачують у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.  

Генпрокуратура викликала Януковича на допити як підозрюваного у справі про державну зраду - допит та інші процесуальні дії мали відбутися 5 грудня й 9 грудня о 10 ранку. Повістки, опубліковані на сайті ГПУ, надіслано за трьома адресами Януковича – зокрема, в Києві, в Нових Петрівцях Київської області та у Ростові-на-Дону в Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайданГенпрокуратура
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