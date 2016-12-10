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В прокуратуре не уверены, что Янукович проживает в РФ

Суббота, 10 декабря 2016, 19:41

Официального подтверждения, что экс-президент Виктор Янукович проживает на территории России нет.

Об этом заявил прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской в эфире телеканала "112 Украина", комментируя допрос экс-президента Украины в Ростовском областном суде путем видеоконференции.

"Сначала нам нужно обратиться к РФ, чтобы они подтвердили, что Янукович находится на территории России. Тот факт, что он один раз прибыл в ростовский суда дать показания - не подтверждением того, что он постоянно находится на территории России", - заявил Донской. 

Он добавил, что представители прокуратуры "много раз обращались, чтобы Генпрокуратура России подтвердила или опровергла факт пребывания Януковича на территории РФ и указала точный адрес".

Как известно, экс-президент Виктор Янукович заявил о наличии у него украинского паспорта и о постоянном месте жительства в Ростове, при этом адвокат экс-президента попросил суд разрешить не называть точный адрес по соображениям безопасности.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк предоставил ГПУ документы, в которых говорится, что Янукович получил убежище в России: свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, выданное УФМС России по Ростовской области 26 ноября 2015 года на один год. Позже срок был продлен еще на год - до ноября 2017 года. 

28 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу, когда тот вышел на видеосвязь из ростовского суда со Святошинским райсудом Киева.  Экс-президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.   Повестки датированы тем же 28 ноября.

Генпрокуратура вызывала Януковича на допросы как подозреваемого в деле о государственной измене - допросы и другие процессуальные действия должны были состояться 5 декабря и 9 декабря, в 10 утра.  Повестки, опубликованные на сайте ГПУ, были отправлены по трем адресам Януковича – в частности, в Киеве, в Новых Петровцах Киевской области и в Ростове-на-Дону в России.

Темы: ЯнуковичМайданГенпрокуратура
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