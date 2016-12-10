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Термін слідства по Умерову "продовжили" в минуле

Субота, 10 грудня 2016, 20:21
Термін слідства по Умерову продовжили в минуле

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров отримав з ФСБ повідомлення про те, що термін попереднього слідства у кримінальній справі щодо нього продовжено до 12 лютого 2016 року.

"Сьогодні, в День прав людини, отримав з ФСБ повідомлення про те, що термін попереднього слідства по моїй кримінальній справі продовжений до (!?) 12 лютого 2016 року... так-так - 2016, саме так і написано", - написав Умеров на своїй сторінці в Facebook.

Про це також повідомив адвокат Умерова Микола Полозов.

"Слідчий ФСБ в Криму, що хоче мене незаконно допитати, "продовжив" термін слідства у справі Ільмі Умерова назад в минуле до 12.02.2016", - написав він у Twitter.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Українська правда

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Теми: кримські татари
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