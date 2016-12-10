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Срок следствия по Умерову "продлили" в прошлое

Суббота, 10 декабря 2016, 20:21
Срок следствия по Умерову продлили в прошлое

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров получил из ФСБ уведомление о том, что срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении него продлен до 12 февраля 2016 года.

"Сегодня, в День прав человека, получил из ФСБ уведомление о том, что срок предварительного следствия по моему уголовному делу продлён до (!?) 12 февраля 2016 года... да-да - 2016, именно так и написано", - написал Умеров на своей странице в Facebook.

Об этом также сообщил адвокат Умерова Николай Полозов.

"Следователь ФСБ в Крыму, что хочет меня незаконно допросить, "продлил" срок следствия по делу Ильми Умерова назад в прошлое до 12.02.2016", - написал он в Twitter.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

21 июля районный суд Симферополя отказал ему в удовлетворении жалобы на постановление о возбуждении против него уголовного дела.

Украинская правда

Темы: крымские татары
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