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В непризнанном Приднестровье выбирают "президента"

Воскресенье, 11 декабря 2016, 00:03

В воскресенье, 11 декабря, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике состоятся выборы так называемого президента региона.

 Об этом передает "Укринформ".

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Приднестровья, для участия в голосовании в избирательные списки включены более 400 тысяч человек.

На время проведения "выборов" введен усиленный режим миграционного и пограничного контроля, который продлится до понедельника, 12 декабря.

Фаворитами считаются нынешний лидер Приднестровья Евгений Шевчук и председатель Верховного совета региона Вадим Красносельский.

Предварительные результаты голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.

Темы: Приднестровьевиборы
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