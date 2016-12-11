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Прикордонники затримали два авто, які шукав Інтерпол

Неділя, 11 грудня 2016, 00:44

Вранці 10 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Кучурган" зупинили автомобіль "Мерседес", який розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Під час перевірки транспортного засобу молдовської реєстрації, що прямував в Україну, відбулося спрацьовування бази даних Інтерполу. За відповідної інформації було встановлено, що транспортний засіб знаходиться в розшуку на території Італії ", - йдеться в повідомленні.

Ще одну машину марки "Тойота" 2012 року, яка теж перебувала по базі даних Інтерполу, в розшуку зупинили 9 грудня о пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону.

Авто прямувало на виїзд з України.

За даними фактами проінформовані представники Національної поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна служба
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