Прикордонники затримали два авто, які шукав Інтерпол

Вранці 10 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Кучурган" зупинили автомобіль "Мерседес", який розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Під час перевірки транспортного засобу молдовської реєстрації, що прямував в Україну, відбулося спрацьовування бази даних Інтерполу. За відповідної інформації було встановлено, що транспортний засіб знаходиться в розшуку на території Італії ", - йдеться в повідомленні.

Ще одну машину марки "Тойота" 2012 року, яка теж перебувала по базі даних Інтерполу, в розшуку зупинили 9 грудня о пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону.

Авто прямувало на виїзд з України.

За даними фактами проінформовані представники Національної поліції.