Пограничники задержали два авто, которые искал Интерпол

Утром 10 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Кучурган" остановили автомобиль "Мерседес", который разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, следовавшего в Украину, состоялось срабатывание базы данных Интерпола. По соответствующей информации было установлено, что транспортное средство находится в розыске на территории Италии", - говорится в сообщении.

Еще одну машину марки "Тойота" 2012 года, которая тоже находилась по базе данных Интерпола в розыске, остановили 9 декабря в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда.

Авто направлялось на выезд из Украины.

По данным фактам проинформированы представители Национальной полиции.