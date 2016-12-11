Пограничники задержали два авто, которые искал Интерпол
Утром 10 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Кучурган" остановили автомобиль "Мерседес", который разыскивал Интерпол.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, следовавшего в Украину, состоялось срабатывание базы данных Интерпола. По соответствующей информации было установлено, что транспортное средство находится в розыске на территории Италии", - говорится в сообщении.
Еще одну машину марки "Тойота" 2012 года, которая тоже находилась по базе данных Интерпола в розыске, остановили 9 декабря в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда.
Авто направлялось на выезд из Украины.
По данным фактам проинформированы представители Национальной полиции.