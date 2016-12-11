Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники задержали два авто, которые искал Интерпол

Воскресенье, 11 декабря 2016, 00:44

Утром 10 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Кучурган" остановили автомобиль "Мерседес", который разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, следовавшего в Украину, состоялось срабатывание базы данных Интерпола. По соответствующей информации было установлено, что транспортное средство находится в розыске на территории Италии", - говорится в сообщении.

Еще одну машину марки "Тойота" 2012 года, которая тоже находилась по базе данных Интерпола в розыске, остановили 9 декабря в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда.

Авто направлялось на выезд из Украины.                                                                                   

По данным фактам проинформированы представители Национальной полиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: