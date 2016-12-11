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У Франції режим НС можуть продовжити ще на півроку

Неділя, 11 грудня 2016, 01:28

Уряд Франції проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на півроку - до 15 липня 2017 року.

Про це в суботу, 10 грудня, заявив прем'єр-міністр країни Бернар Казньов, повідомляє DW.

 Він пояснив, що подібна міра пов'язана з необхідністю забезпечити безпеку під час парламентських і президентських виборів, які пройдуть в майбутньому році.

Нижня палата французького парламенту обговорить пропозицію уряду 13 грудня, а Сенат - 15 грудня.

Серед інших заходів режим НС дозволяє владі проводити обшуки в квартирах і будинках в будь-який час і вводити комендантську годину без спеціального рішення суду. Крім цього, може поміщати ймовірних злочинців під домашній арешт.

Надзвичайний стан було введено в ніч терактів 13 листопада минулого року в Парижі, коли загинули 130 осіб. Потім його неодноразово продовжували, останній раз - на півроку, в липні цього року, після теракту в Ніцці, в якому загинули 86 осіб.

Теми: Франція
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