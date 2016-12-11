Во Франции режим ЧП могут продлить еще на полгода

Правительство Франции проголосовало за продление режима чрезвычайного положения в стране еще на полгода - до 15 июля 2017 года.

Об этом в субботу, 10 декабря, заявил премьер-министр страны Бернар Казнев, сообщает DW.

Он пояснил, что подобная мера связана с необходимостью обеспечить безопасность во время парламентских и президентских выборов, которые пройдут в будущем году.

Нижняя палата французского парламента обсудит предложение правительства 13 декабря, а Сенат - 15 декабря.

Среди прочих мер режим ЧП позволяет властям производить обыски в квартирах и домах в любое время и вводить комендантский час без специального решения суда. Помимо этого, разрешается помещать предполагаемых преступников под домашний арест.

Чрезвычайное положение было введено в ночь терактов 13 ноября прошлого года в Париже, когда погибли 130 человек. Затем его неоднократно продлевали, последний раз – на полгода, в июле этого года, после теракта в Ницце, в котором погибли 86 человек.