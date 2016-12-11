Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джемілєв: Окупанти в Криму вживають заходів щодо зміни демографічної ситуації

Неділя, 11 грудня 2016, 01:52
Джемілєв: Окупанти в Криму вживають заходів щодо зміни демографічної ситуації

Росія порушує Женевську конвенцію і здійснює військові злочини в анексованому Криму.

Про це заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком, прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим і юристом Української Гельсінської спілки з прав людини Дариною Свиридовою.

"Мустафа Джемілєв підкреслив, що на території АР Крим окупантами здійснюються заходи щодо зміни демографічної ситуації. Згідно ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни зазначені дії кваліфікуються як військовий злочин", - йдеться в повідомленні на сторінці Джемілєва в Facebook.

Луценко, в свою чергу, зазначив, що доповідав про дане питання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. За його словами, ця інформація була сприйнята в МКС з дуже високою зацікавленістю.

Він зазначив, що в його відомстві очікують на будь-які свідчення про факти порушення прав людини в Криму і гарантують свідкам або постраждалим від незаконних дій місцевих чиновників захист і анонімність.

Теми: Криманексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: