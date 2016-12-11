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Джемилев: Оккупанты в Крыму принимают меры по изменению демографической ситуации

Воскресенье, 11 декабря 2016, 01:52
Джемилев: Оккупанты в Крыму принимают меры по изменению демографической ситуации

Россия нарушает Женевскую конвенцию и совершает военные преступления в аннексированном Крыму.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на встрече с генпрокурором Юрием Луценко, прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым и юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарьей Свиридовой.

"Мустафа Джемилев подчеркнул, что на территории АР Крым оккупантами осуществляются меры по изменению демографической ситуации. Согласно ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны указанные действия квалифицируются как военное преступление", - говорится в сообщении на странице Джемилева в Facebook.

Луценко, в свою очередь, отметил, что докладывал о данном вопросе в Международном уголовном суде в Гааге. По его словам, эта информация была воспринята в МКС с очень высокой заинтересованностью.

Он отметил, что в его ведомстве ожидают показания о фактах нарушения прав человека в Крыму и гарантируют свидетелям или пострадавшим от незаконных действий местных чиновников защиту и анонимность.

Темы: Крыманнексия
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