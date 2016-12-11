Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нігерії в церкві обвалився дах, 60 загиблих

Неділя, 11 грудня 2016, 03:44

На півдні Нігерії в штаті Аква Ібом в переповненій церкві обвалився дах, в результаті чого загинули щонайменше 60 людей.

Про це повідомляє агентство АР.

Церкву тільки недавно побудували. Працівники намагалися закінчити будівництво до церемонії висвячення священика. Саме на цю церемонію і прийшли люди.

На момент обвалення даху в церкві перебувало понад 100 осіб. Також там був губернатор штату Удом Еммануель, він вижив.

Відзначається, що ще близько 60 постраждалих дістали з-під завалів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: