У Нігерії в церкві обвалився дах, 60 загиблих

На півдні Нігерії в штаті Аква Ібом в переповненій церкві обвалився дах, в результаті чого загинули щонайменше 60 людей.

Про це повідомляє агентство АР.

Церкву тільки недавно побудували. Працівники намагалися закінчити будівництво до церемонії висвячення священика. Саме на цю церемонію і прийшли люди.

На момент обвалення даху в церкві перебувало понад 100 осіб. Також там був губернатор штату Удом Еммануель, він вижив.

Відзначається, що ще близько 60 постраждалих дістали з-під завалів.