В Нигерии в церкви обвалилась крыша, 60 погибших

На юге Нигерии в штате Аква Ибом в переполненной церкви обвалилась крыша, в результате чего погибли как минимум 60 человек.

Об этом сообщает агентство АР.

Церковь только недавно построили. Работники старались закончить строительство до церемонии рукоположения священника. Именно на эту церемонию и пришли люди.

На момент обрушения крыши в церкви находились более 100 человек. Также там был губернатор штата Удом Эммануэль, он выжил.

Отмечается, что еще около 60 пострадавших достали из-под завалов.