Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нигерии в церкви обвалилась крыша, 60 погибших

Воскресенье, 11 декабря 2016, 03:44

На юге Нигерии в штате Аква Ибом в переполненной церкви обвалилась крыша, в результате чего погибли как минимум 60 человек.

Об этом сообщает агентство АР.

Церковь только недавно построили. Работники старались закончить строительство до церемонии рукоположения священника. Именно на эту церемонию и пришли люди.

На момент обрушения крыши в церкви находились более 100 человек. Также там был губернатор штата Удом Эммануэль, он выжил.

Отмечается, что еще около 60 пострадавших достали из-под завалов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: